Дмитриев: Россия и Китай работают над 86 проектами на общую сумму свыше $220 млн
В регионе
- 31 октября, 2025
- 17:16
Российско-китайский комитет и Комиссия по инвестиционному сотрудничеству сейчас рассматривают 86 совместных проектов, общий объем которых достигает 18 трлн рублей (свыше $222,5 млн).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что за последние годы Россия и Китай начали развивать новые направления сотрудничества, к примеру, промышленность, нефтехимия, металлургия, сельское хозяйство и производство удобрений.
К настоящему времени реализовано более 50 проектов с объемом инвестиций свыше 800 млрд рублей (почти $10 млн). Такой результат он назвал следствием системной и длительной работы по укреплению двусторонних экономических связей.
