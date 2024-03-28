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Для ВС Украины создали "Коалицию бронетехники"

Для ВС Украины создали "Коалицию бронетехники" "Коалиция бронетехники" начала свою деятельность в Польше для усиления возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В регионе
28 марта 2024 г. 14:20
Для ВС Украины создали Коалицию бронетехники

"Коалиция бронетехники" начала свою деятельность в Польше для усиления возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

По его словам, в Варшаве состоялась учредительная встреча участников еще одной коалиции. Ее инициаторами выступили Германия и Польша, а в настоящий момент в ее работе уже принимают участие Великобритания, Италия и Швеция.

Гетманцев заявил, что целями коалиции станут поставка Украине вооружений и боеприпасов, обслуживание и ремонт техники, а также подготовка технического и военных персонала.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna SQ üçün “Zirehli döyüş texnikası Koalisiyası” yaradılıb

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