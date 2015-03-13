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    ​Для участия на мероприятии в Чанаккале регистрацию прошли 455 журналистов

    В прошлом году за мероприятием следили 240 представителей СМИ

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 455 представителей СМИ из 12-ти стран прошли регистрацию для участия на мероприятиях по случаю 100-летия победы в битве при Чанаккале.

    Как сообщает Report со ссылкой на "canakkaleolay", об этом заявил заведующий службой местной печати и информации правительства страны Мурад Дерели.

    По его словам, в Чанаккалу приедут журналисты из Китая, Франции, Германии, Палестины, США, Азербайджана, Катара, Ирака, Ирана, Австралии и Великобритании.

    М.Дерели заявил, что в прошлом году на мероприятии в Чанаккале присутствовали 240 представителей СМИ. 

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