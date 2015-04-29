Правительство Грузии в полном составе подало в отставку

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Отставка министра спорта и по делам молодежи Левана Кипиани вызвала распад правительства Грузии. Как отмечает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Как заявил спикер парламента Грузии Давид Усупашвили на заседании парламентского бюро, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили имеет двухнедельный срок для подбора нового состава Кабинета министров.

Согласно Конституции Грузии, для того, чтобы встал вопрос о доверии правительству, его должна покинуть 1/3 министров. Всего в Кабмине, включая премьер-министра, 20 членов. Соответственно, после отставки Кипиани (седьмой министр, покинувший свой пост), новому составу правительства предстоит получить вотум доверия парламента.

По Конституции, президент Грузии в недельный срок должен представить парламенту новый состав правительства для получения им вотума доверия.