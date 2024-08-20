Глава департамента МИД РФ: Армения попала на крючок "западников"

Попытка Армении взять курс на более тесное сотрудничество с НАТО и ЕС, говорит о том, что Ереван попался на крючок западников сулящих ей инвестиции, технологии и светлое будущее.

Попытка Армении взять курс на более тесное сотрудничество с НАТО и ЕС говорит о том, что Ереван попался на крючок "западников", сулящих ей инвестиции, технологии и светлое будущее.

Как передает Report, об этом в интервью российским СМИ заявил директор первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян.

Он отметил, что такой подход уже неоднократно применялся Западом на постсоветском пространстве.

"А что из этого вышло, мы все прекрасно знаем и видим", - сказал директор.

Он также подчеркнул, что распространение влияния Запада на Ереван связано со стремлением "вбить клин" в сотрудничество с Россией.

"Надо понимать, что внерегиональные силы не в состоянии объективно решать вопросы регионов, в границах которых они непосредственно не существуют, и их главная цель – вбить клин в сотрудничество с Россией", - отметил Агасандян.

Говоря об ухудшении качества сотрудничества Армении с ОДКБ, Агасандян подчеркнул, что это противоречит национальным интересам страны.

"Эта позиция, как нам видится, противоречит интересам народа Армении, существенно ослабляет национальную безопасность. В конечном счете, альтернатив ОДКБ и России как гарантов стабильности республики не существует", - подчеркнул директор.