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Директор ФСБ РФ: Спецслужбы Украины содействовали теракту, готовили его радикальные исламисты

Директор ФСБ РФ: Спецслужбы Украины содействовали теракту, готовили его радикальные исламисты Спецслужбы Украины содействовали теракту в Crocus City Hall, готовили его радикальные исламисты.
В регионе
26 марта 2024 г. 15:57
Директор ФСБ РФ: Спецслужбы Украины содействовали теракту, готовили его радикальные исламисты

Спецслужбы Украины содействовали теракту в Crocus City Hall, готовили его радикальные исламисты.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По словам Бортникова, террористическая угроза в России сохраняется: "Информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта, носила общий характер, спецслужбы России на нее реагировали".

Директор ФСБ отметил, что заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен. "Мы видим, кто организовывал, кто вербовал, будем делать все, чтобы выявить организаторов. С 11 задержанными по делу о теракте активно работают, круг выявленных пособников будет больше", отметил Бортников.

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