Директор ЦРУ приезжал в Москву обсуждать судьбу Асада

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ США Джон Бреннан в ходе своего визита в Москву обсуждал тему Сирии. В частности, поднимался вопрос об отставке сирийского президента Башара Асада.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь посольства США в России Уильям Стивенс.

По его словам, во время визита Бреннан поднимал вопрос о об отставке Асада в интересах политической трансформации в Сирии. Также обсуждалась необходимость соблюдения обязательств по перемирию в Сирии.

"Директор Бреннан посетил Москву в начале марта, чтобы в контактах с российскими официальными лицами подчеркнуть важность того, чтобы Россия и режим Асада придерживались своих обязательств по прекращению огня в Сирии", - сказал пресс-секретарь посольства. Он подчеркнул, что Бреннан "подтвердил позицию США по полной поддержке процесса политического перехода в Сирии и необходимость ухода Асада".

Ранее в понедельник, 28 марта, замглавы МИД России Олег Сыромолотов сообщил о визите директора ЦРУ в Москву. Он уточнил, что Бреннан побывал в России в начале марта, и подчеркнул, что визит директора ЦРУ и решение о выводе основных сил России в Сирии не были связаны между собой. По словам, дипломата, глава ЦРУ общался с руководством ФСБ.