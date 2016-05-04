​Директор Центра исследования терроризма и политического насилия: Армения - единственный источник радиоактивной угрозы в регионе

Тбилиси. 4 мая. REPORT. AZ/ В середине апреля в Грузии были задержаны 6 человек при попытке продать уран, в том числе, трое граждан Армении. Недавно были задержаны еще 8 человек, которые пытались продать это опасное вещество за 3 млн. долларов США.

По мнению аналитиков, политиков и экспертов, хотя этот уран не предназначен для производства ядерного оружия, однако представляет опасность в качестве радиоактивного вещества.

Директор Центра исследования терроризма и политического насилия Грузии, профессор Тбилисского государственного университета, политолог Бадри Начкебия в интервью Report прокомментировал данный вопрос: "Южный Кавказ является сложным и значимым регионом, а Грузия и Азербайджан играют роль моста между западом и востоком. Однако некоторые силы не хотят процветания, развития и укрепления наших стран и чинят различные препятствия. На территории Грузии были задержаны 6 человек с ураном, в том числе, трое граждан Армении. Через несколько дней задержаны еще двое с двумя килограммами урана, которые даже нашли клиентов для сбыта этого вещества за миллионы долларов. Возникает вопрос, откуда это радиоактивное вещество? Из Грузии радиоактивные вещества были вывезены 20 лет назад. В Азербайджане же никогда не было ядерных реакторов. На Южном Кавказе наиболее реальным источником является Армения. Даже без учета того, что среди задержанных есть граждане Армении, можем сказать, что это вещество завозится из Армении. Атомная электростанция в Армении работает на уране. Можно предположить, что в период хаоса это вещество попало кому-то в руки и сейчас всплывает наружу. Здесь нет ничего странного. Это самое вероятное предположение".

По мнению политолога, в приобретении урана заинтересованы в том числе и террористические группировки: "Хотя изъятый у данных лиц уран не предназначен для производства ядерного оружия, однако вопрос не только в этом. Уран - само по себе опасное вещество, которым можно заразить окружающую среду, бассейны питьевой воды, нанести серьезный ущерб флоре и фауне".

“Вспомним события 4 августа 2008 года, когда произошел теракт на трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, а вслед за этим началась 5-дневная война, в ходе которой мы потеряли 20% территорий. Поэтому и сегодня не исключается теракт на каком-либо трубопроводе или дороге", - подчеркнул политолог.