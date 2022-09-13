Дипмиссия РФ: Грузия почти ежедневно отказывает россиянам во въезде из Турции

Российские дипломаты практически ежедневно фиксируют случаи отказа гражданам РФ во въезде в Грузию с территории Турции.

Российские дипломаты практически ежедневно фиксируют случаи отказа гражданам РФ во въезде в Грузию с территории Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило генконсульство в Трабзоне.

"Генеральное консульство фиксирует случаи отказа во въезде в Грузию практически ежедневно", - отметили в российской дипмиссии. При этом, как подчеркнули в генконсульстве, "причины такого отказа не разъясняются".

По наблюдениям дипломатов, чаще всего на территорию республики не пускают жителей Крыма и регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также граждан так называемых "ДНР" или "ЛНР", имеющих также российское гражданство, но зачастую "в число "отказников" попадают и российские граждане, проживающие в других регионах РФ, приехавшие в Турцию на личном автомобиле".