О нас

Диписточник: Турция и Армения пока не обсуждают вопрос открытия границы

Диписточник: Турция и Армения пока не обсуждают вопрос открытия границы Турция и Армения пока конкретно не обсуждают вопрос открытия границы, переговорный процесс продолжится.
В регионе
11 августа 2025 г. 17:38
Диписточник: Турция и Армения пока не обсуждают вопрос открытия границы

Турция и Армения пока конкретно не обсуждают вопрос открытия границы, переговорный процесс продолжится.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил турецкий диписточник.

По его словам, Анкара на высшем уровне выразила свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса по нормализации отношений.

"Пока никакой конкретики по дате и месту, это согласуют по дипломатическим каналам спецпредставители", - сказал источник, отметив, что президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном анонсировал продолжение технических переговоров с армянской стороной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Diplomatic source: Türkiye, Armenia not yet discussing border opening
Версия на азербайджанском языке Diplomatik mənbə: Türkiyə və Ermənistan sərhədin açılması məsələsini hələ müzakirə etmir

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi