Диписточник: Турция и Армения пока не обсуждают вопрос открытия границы

Турция и Армения пока конкретно не обсуждают вопрос открытия границы, переговорный процесс продолжится.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил турецкий диписточник.

По его словам, Анкара на высшем уровне выразила свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса по нормализации отношений.

"Пока никакой конкретики по дате и месту, это согласуют по дипломатическим каналам спецпредставители", - сказал источник, отметив, что президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном анонсировал продолжение технических переговоров с армянской стороной.