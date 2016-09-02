Армянский дезертир задержан в России

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Дезертировавший военнослужащий вооруженных сил Армении задержан в Тобольске. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в прокуратуре Тюменской области.

По данным прокуратуры, гражданин Армении Ваге Оганесян служил в армянской армии с 2009 года. В феврале этого года 28-летний Оганесян, являвшийся командиром роты, ушел в отпуск и уехал из страны. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "дезертирство". Мужчине заочно предъявили обвинение.

Решается вопрос о выдаче его Армении.