​Девлет Бахчели: "Народ Турции защитил свое будущее"

Баку. 7 Августа. REPORT.AZ/ «Я счастлив тем, что с гордостью слежу за подъемом Турции. Счастлив потому, что здесь - на этой площади сегодня вижу нацию и становлюсь свидетелем воли и веры народа. Непоколебимая сила, несгибаемая голова, непобедимая национальная мощь - все это можно увидеть сегодня здесь».

Как передает Report, об этом заявил председатель оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели на митинге «За демократию и шехидов» на площади Йеникапы в Стамбуле.

Подчеркнув, что народ Турции 15 июля 2016 года защитил свое будущее, выступив против попытки военного переворота в стране, Бахчели отметил, что никакой разницы между историческими врагами турецкой нации и участниками попытки переворота нет.

«Попытка переворота, организованная сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена – это во многом продолжение планов, тех, кто 627 лет назад потерпел поражение в Косово, тех, кто 620 лет назад был разбит в районе Нигболу. Действия террористов Гюлена во многом повторяют желания тех, кто 572 года назад потонул в собственной крови в Варне, 563 года назад пал у стен Стамбула, и 490 лет назад был уничтожен в районе Мохача. Те, кто 15 июля открыли огонь по зданию турецкого парламента, бомбил здания управления полиции и структур разведки Турции, убивал невинных людей, шли той же дорогой, что и интервенты, которые 101 год назад обрушили огонь на защитников Чанаккале», - сказал Бахчели.