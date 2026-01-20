Девлет Бахчели: Трагедия 20 января не смогла сломить стремление Азербайджана к независимости

Резня, совершенная советскими войсками 20 января 1990 года в Баку, не смогла помешать борьбе Азербайджана за независимость.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Партии националистического движения Турции (ПНД) Девлет Бахчели.

Он охарактеризовал события 20 января как попытку вооруженного подавления национально-освободительного движения Азербайджана. По словам Бахчели, в тот день в Баку и ряде регионов страны произошли массовые убийства, в результате которых, по официальным данным, погибли 147 человек.

"Однако резня, совершенная Советами 20 января 1990 года в Баку, не смогла остановить борьбу Азербайджана за независимость. Эта трагедия вошла в историю как самая высокая цена, заплаченная Азербайджаном за свою свободу, и является одним из самых значимых дат для всего тюркского мира", - отметил он.

Девлет Бахчели также подчеркнул, что Азербайджан восстановил свободу и справедливость благодаря крупной победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году.