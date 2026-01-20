Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Девлет Бахчели: Трагедия 20 января не смогла сломить стремление Азербайджана к независимости

    В регионе
    20 января, 2026
    • 12:42
    Девлет Бахчели: Трагедия 20 января не смогла сломить стремление Азербайджана к независимости

    Резня, совершенная советскими войсками 20 января 1990 года в Баку, не смогла помешать борьбе Азербайджана за независимость.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Партии националистического движения Турции (ПНД) Девлет Бахчели.

    Он охарактеризовал события 20 января как попытку вооруженного подавления национально-освободительного движения Азербайджана. По словам Бахчели, в тот день в Баку и ряде регионов страны произошли массовые убийства, в результате которых, по официальным данным, погибли 147 человек.

    "Однако резня, совершенная Советами 20 января 1990 года в Баку, не смогла остановить борьбу Азербайджана за независимость. Эта трагедия вошла в историю как самая высокая цена, заплаченная Азербайджаном за свою свободу, и является одним из самых значимых дат для всего тюркского мира", - отметил он.

    Девлет Бахчели также подчеркнул, что Азербайджан восстановил свободу и справедливость благодаря крупной победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году.

    Dövlət Bağçalı: 20 Yanvar qətliamı Azərbaycanın istiqlal mübarizəsini əngəlləyə bilmədi

