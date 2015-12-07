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    ​Десять человек погибли в результате ДТП на юго-востоке Казахстана

    Инцидент произошел на трассе Алматы-Актерек-Алга

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Десять человек погибли в результате столкновения автомобилей в Алматинской области на юго-востоке Казахстана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе областного департамента внутренних дел Казахстана.

    По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в Жамбылском районе на 138 километре трассы "Алматы-Актерек-Алга", где произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Toyota Windom. В результате аварии погибли 10 человек."По факту начато досудебное расследование, которое в настоящее время взято в производство областного управления дознания ДВД Алматинской области с назначением необходимых экспертиз", — говорится в сообщении пресс-службы.

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