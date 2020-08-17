Депутаты Европарламента не признают выборы в Беларуси и считают вновь избранного главой государства Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление партий ЕП.
В документе говорится, что прошедшие в республике выборы были несвободными и несправедливыми. По мнению представителей организации, все указывает на победу Светланы Тихановской.
"Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе", — говорится в заявлении.
Депутаты также выразили солидарность с белорусским народом в требовании проведения новых и свободных выборов с участием независимых наблюдателей.