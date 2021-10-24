Депутат ВНСТ: Турецко-азербайджанская солидарность в Карабахской войне распространилась на тюркский мир

"Для нас важно то, что солидарность между Турцией и Азербайджаном отражается во всем тюркском мире, особенно после Карабахской войны".

"Для нас важно то, что солидарность между Турцией и Азербайджаном отражается во всем тюркском мире, особенно после Карабахской войны".

Как передает командированный в Узбекистан сотрудник Report, об этом заявил член Великого национального собрания Турции (ВНСТ) и глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, который наблюдает за президентскими выборами в Узбекистане.

"Важность братства и единства была продемонстрирована в Карабахской войне. И в этом географическом регионе (тюркский мир - ред.) произойдут важные события.