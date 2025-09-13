Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Депутат: Саммит ОТГ в Азербайджане станет поворотным моментом для будущего тюркского мира

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 17:51
    Депутат: Саммит ОТГ в Азербайджане станет поворотным моментом для будущего тюркского мира

    Предстоящий саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане станет не просто дипломатическим мероприятием, но и поворотным моментом в формировании будущего тюркского мира и принятии стратегических решений.

    Об этом турецкому бюро Report заявила депутат Великого национального собрания Турции от Аданы Айюдже Тюркеш, говоря о 12-м Саммите ОТГ, который пройдет в Азербайджане в октябре.

    Депутат отметила, что включенные в повестку саммита вопросы - реализация Зангезурского коридора, усиливающееся присутствие США в регионе и стратегическая роль Азербайджана - напрямую связаны с национальными интересами Турции и Азербайджана: "Открытое заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева по Северному Кипру демонстрирует национальную позицию Баку и решимость поддержать турецкий народ Кипра. Поэтому я верю, что этот и другие вопросы на 12-м Саммите будут символизировать единство тюркского мира".

    Тюркеш отметила, что Зангезурский коридор является самым важным пунктом повестки саммита, подчеркнув его значение для связи Азербайджана и Турции через Нахчыван и как элемента национальной стратегии.

    "Для тюркского мира Зангезур - это артерия, которая закрывает географические пробелы и обеспечивает экономическую и политическую целостность. Открытие Зангезурского коридора - это не только экономическая выгода, но и шаг, который усилит геополитическую мощь тюркского мира", - отметила она.

    Она добавила, что саммит, который пройдет в Азербайджане, станет мероприятием, демонстрирующим миру единство, солидарность и национальную волю тюркского народа.

    Отметим, что 6-7 октября текущего года в Азербайджане пройдет 12-й Саммит ОТГ.

