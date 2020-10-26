Депутат: Рост цен в Армении продлится еще долго

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамлы рассказал Report, что национальная валюта Армении начала обесцениваться уже в первые дни начала военных действий

Экономика Армении переживает период рецессии в связи с военной ситуацией. В армянских СМИ распространяются новости о росте цен в стране. На это же жалуются граждане Армении в социальных сетях.

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамлы рассказал Report, что национальная валюта Армении начала обесцениваться уже в первые дни начала военных действий.

"По мере затягивания войны на потребительском рынке наблюдается рост цен, растет инфляция. На этой неделе парламент Армении пересмотрел госбюджет и принял решение об увеличении лимита внешнего долга страны. Армения идет на еще большие внешние заимствования, пытаясь хоть как то сгладить социальные и экономические проблемы в стране. Но рынок и экономика Армении реагируют на это, а рост цен на потребительском рынке показывает, что в экономике этой страны имеются серьезные проблемы”, - сказал он.

По словам депутата, процесс роста цен в Армении будет продолжаться еще долго: “Хотя ряд супермаркетов и компаний в Армении делают заявления о помощи армии, в реальности они компенсируют свою помощь за счет граждан Армении, повышая цены на продукцию. Следствием этого является рост потребительских цен, инфляция. этот процесс продолжится".

"Этот период войны для вражеской страны оценивается как достаточно тяжелый с экономической точки зрения. Ведущие рейтинговые агентства, в том числе Fitch, снизили кредитный рейтинг Армении. Значит, в очередной раз мы будем наблюдать еще больший спад в экономике этого государства. Это приведет к росту цен на потребительском рынке Армении, повышению уровня инфляции и еще большему углублению бедности”.