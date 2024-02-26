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Депутат Рады: Преступлениям в Ходжалы должна быть дана правовая оценка

Депутат Рады: Преступлениям в Ходжалы должна быть дана правовая оценка
В регионе
26 февраля 2024 г. 18:00
Депутат Рады: Преступлениям в Ходжалы должна быть дана правовая оценка

В свое время не была дана правовая оценка Ходжалинскому геноциду, что открыло дорогу новым преступлениям против человечности, в частности в Украине.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"32 года назад при поддержке 366-го полка бывшего СССР армянские боевики совершили страшный геноцид в азербайджанском городе Ходжалы. К сожалению, виновные до сих пор не привлечены к ответственности. После этого их покровители совершили подобные преступления в других местах. Россия вторглась в Украину в 2014 году и начала широкомасштабную войну в 2022 году", - сказал депутат.

По его словам, это результат бездействия мира и одна из самых больших ошибок международного сообщества.

"Мир не должен молчать. Преступлениям, совершенным в Ходжалы и других местах, должна быть дана правовая оценка", - сказал Камельчук.

Украинский парламентарий отметил, что в 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида внимание мировой общественности обращено на причины трагедии. По словам Камельчука, кампания "Справедливость для Ходжалы" помогла привлечь внимание мировой общественности к кровавым событиям 1992 года.

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Версия на английском языке European MPs: Crimes committed in Khojaly and other places should be given legal assessment
Версия на азербайджанском языке Avropalı deputatlar: Xocalı və digər yerlərdə törədilən cinayətlərə hüquqi qiymət verilməlidir

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