Депутат, проголосовавшая против резолюции: Это - не обязанность Бундестага

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Беттина Кудла - единственный депутат, проголосовавшая против резолюции, принятой Бундестагом в связи с событиями 1915 года, которые произошли в Османской империи.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, она является членом Христианской демократической партии Германии.

Б.Кудла отметила, что Бундестаг не вправе оценивать исторические события, произошедшие за пределами Германии: "Оценивать исторические события в других странах не является обязанностью Бундестага. Ответственность за оценку этого вопроса лежит на Турции".

Отметим, что сегодня парламент Германии принял резолюцию о признании так называемого "геноцида армян".

Резолюция представлена правящим парламентским большинством: партийным союзом канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии СДПГ, а также партией "Зеленых".

В резолюции также указывается о признании правительством ФРГ своей части ответственности за исторические события, а также признания событий 1915 года в качестве "геноцида".