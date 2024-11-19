Депутат от правящей партии Армении сложил депутатский мандат

Депутат Национального Собрания Армении от правящей партии "Гражданский договор" Нарек Зейналян сложил депутатский мандат.

Депутат Национального Собрания Армении от правящей партии "Гражданский договор" ("ГД") Нарек Зейналян сложил депутатский мандат.

Как передает Report cо cсылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, принял решение по своей инициативе. Что стало причиной такого шага, он не пояснил. Депутат выразил уверенность, что коллеги по фракции сохранят верность ценностям.

По данным СМИ, причиной ухода Зейналяна стали скандальные слушания в парламенте 15 октября, на которых между теперь уже бывшим главой Следственного комитета Аргишти Кярамяном и депутатом от "ГД" Овиком Агазаряном произошла словесная перепалка, едва не переросшая в драку. Кярамян позволил себе ряд нелицеприятных высказываний, вызвавших недовольство провластных депутатов, в том числе Зейналяна. Депутат в своем тогдашнем выступлении пожурил Кярамяна и заявил, что с парламентариями нельзя говорить таким тоном.