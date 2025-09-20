Депутат: Иран при необходимости создаст ядерное оружие

Член комиссии по внутренним делам парламента Ирана Камран Гознафари заявил, что Тегеран создаст ядерное оружие в случае такой необходимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеграмм-канал КСИР.

По его словам, Иран может довести уровень обогащения Ирана до 90% в рамках правил нераспространения ядерного оружия (ДНЯО).

"Мы можем повысить уровень обогащения урана вплоть до 90% в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Мы должны иметь подготовленный уран, чтобы в случае применения против нас ядерного оружия, мы могли в кратчайшие сроки создать собственное (ядерное оружие - ред.) и нанести ответный удар", - отметил он.

Депутат добавил, что Иран должен сохранить способность создать ядерное оружие.

Отметим, что 19 сентября Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, которая предусматривала блокирование процесса восстановления санкций против Ирана, отмененных в 2015 году. Ожидается, что на следующей неделе будет принято решение о восстановлении санкций против Ирана.