​Депутат Гамлет Арутюнян: Парламентская дипломатия Армении хромает

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Парламентская дипломатия Армении хромает. Это касается всех тех делегаций, которые встречаются с представителями международных структур или представлены в этих структурах.

Как передает Report, об этом в интервью "news.am" сообщил депутат от правящей Республиканской партии Армении Гамлет Арутюнян.

Арутюнян, затронув тему доклада «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана», поддержанного Политической комиссией ПАСЕ, выразил мнение о том, что состав армянской делегации в ПАСЕ необходимо поменять в ротационном порядке. В состав делегации, по его словам, нужно привлечь опытных депутатов, которые могли бы в этой структуре противостоять антиармянской политике, проводимой азербайджанцами.

Это заявление депутата с болью восприняли члены армянской делегации в ПАСЕ, в том числе однопартиец Гамлета Арутюняна Эрмине Нагдалян. В интервью с корреспондентом "Новости Армении" она заявила о том, что готова уступить свое место Арутюняну.

Сам Гамлет Арутюнян заявил, что удивлен реакции членов армянской делегации в ПАСЕ. «Они обиделись на меня, но я не преследовал такой цели. Очень жаль, что Эрмине Нагдалян сказанное мною неправильно восприняла», - отметил Арутюнян.

Он также выразил уверенность в том, что парламентская дипломатия Армении хромает. «Я имею в виду все парламентские делегации, которые общаются с представителями международных структур. Пусть никто не воспринимает мною сказанное близко к сердцу. Мой протест направлен против азербайджанцев, которые добиваются успехов», - отметил Арутюнян.