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    ​Дениз Байкал: Эрдоган не возражает созданию оппозиционными силами коалиции

    Президент готов к любой коалиции

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "Проведенная мною встреча с президентом не была и не может быть связана с созданием коалиционного правительства".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в интервью после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил бывший председатель Республиканской народной партии, депутат Дениз Байкал.

    По его словам, партия проводит подготовительные работы, направленные на создание коалиционного правительства: "Однако, это меня не касается".

    Он отметил, что обсудил с Р.Т.Эрдоганом нынешнюю политическую ситуацию: "Как долгое время представленный в парламенте депутат, и лицо, временно председательствующее в Великом национальном собрании, мы обсудили с президентом ряд представляющих взаимный интерес вопросов".

    На вопрос о том, создадут ли Партия справедливости и развития и Республиканская народная партия коалицию, Д.Байкал ответил: "Я стал свидетелем того, что президент готов к любой коалиции и не возражает созданию оппозиционными силами между собой коалиции. У меня создалось впечатление, что президент с пониманием относится к созданию правительства и одобрит все предполагаемые коалиционные комбинации".

    Вслед за встречей с президентом, Дениз Байкал встретится в штабе Республиканской народной партии с председателем партии Кемалом Кылычдароглу.

    Напомним, что в 1995-2010 годах Дениз Байкал был председателем Республиканской народной партии. До избрания председателем Великого национального собрания Турции, он, как самый пожилой депутат, будет председательствовать в парламенте. Дениз Байказ родился в 1938 году. 

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