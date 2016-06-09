​Денежные переводы из-за рубежа в Армению сильно сократились

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По данным Центробанка Армении, денежные переводы физическим лицам из-за рубежа в апреле сократились в годовом исчислении на 10,3 млн. долларов США, или же почти на 9%, передает Report со ссылкой на News.am.

За два года апрельские переводы сократились на 62,9 млн. долларов США, или же на 37,6%. При этом по России спад составил 64,1 млн. долларов США, или же 49,2%. То есть приток оттуда уменьшился почти в 2 раза. Если два года назад доля России в общей сумме переводов превышала 75%, то ныне она не достигает планки в 60%.

Как отмечают армянские СМИ, проблемы с переводами вызвали сокращение доходов семей, что привело к адекватному сокращению их расходов, в том числе на покупку товаров. Вследствие этого, с прошлого года в сфере розничной торговли отметился серьезный регресс.