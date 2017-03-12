Демонстранты подняли турецкий флаг над консульством Нидерландов в Стамбуле

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Турецкие демонстранты сняли голландский флаг над консульством Нидерландов в Стамбуле и повесили вместо него турецкий.

Как передает Report, об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Таким образом участники акции выразили свое возмущение неприемлемыми действиями голландских властей, запретившими посадку самолета с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту и выславшими турецкого министра по делам семьи и социальной политике Фатму Бетуль Саян Кайя в Германию.

Через полчаса полиция вернула флаг Нидерландов на прежнее место.