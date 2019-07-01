Демонстранты в Грузии создали "коридор позора" при обсуждении пропорциональной избирательной системы

Правящая партия "Грузинская мечта" проводит в Тбилиси встречу на тему "Пропорциональные выборы 2020".

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии с участием официальных лиц правящей партии, представителей НПО, дипкорпуса и общественности обсуждаются вопросы перехода на пропорциональную избирательную систему.

Исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта", бывший спикер Ираклий Кобахидзе сообщил, что переход на пропорциональную систему – важная инициатива: "Эта инициатива дает возможность политического развития и развития партийной системы в Грузии и перехода на качественно новый уровень. В итоге это фундаментальный шаг для развития нашей демократической системы".

Он сказал, что принятие в парламенте закона по переходу на пропорциональную систему требует консенсуса.

Исполнительный секретарь также отметил, что парламентское большинство работает над подготовкой новых правил финансирования политических партий. По его словам, в действующей системе финансирования имеются определенные пустоты.

Ведущие оппозиционные партии Грузии отказались от участия в церемонии презентации. Во дворе отеля, где проходит мероприятие, идет акция с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Демонстранты создали "коридор позора" и участвующие в мероприятии гости были вынуждены пройти через этот коридор.