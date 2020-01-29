Дело экс-президента Армении направили в суд

Уголовное дело, в котором фигурирует бывший президент Армении Серж Саргсян, направлено в суд, прокурор утвердил обвинительное заключение. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру."Обвинительное заключение по делу Саргсяна утверждено прокурором. Дело направлено в суд", - сказала Хачатрян.

В рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам.