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    Каллас: ЕС не хватает кораблей для защиты судоходства в Красном море

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 12:24
    Каллас: ЕС не хватает кораблей для защиты судоходства в Красном море

    ЕС необходимо срочно увеличить число кораблей в операции ASPIDES в Красном море, прежде всего для сопровождения торговых судов через Баб-эль-Мандеб, для чего туда временно могли бы быть направлены суда для формируемой коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед заседанием министров обороны ЕС в Брюсселе заявила журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    "Нам нужны разные типы кораблей, но в основном нам нужны корабли, способные сопровождать суда через Баб-эль-Мандеб", - сказала Каллас.

    По ее словам, при создании ASPIDES предполагалось, что в ее составе будет не менее 10 кораблей, но этого сейчас нет. Также нет конкретных новых обязательств от стран ЕС по предоставлению кораблей, но Каллас рассчитывает на дополнительные предложения в ходе заседания.

    Каллас также предложила использовать для ASPIDES корабли, которые страны уже выделили для другого международного формата, но который пока не работает в полном объеме.

    "Мой вопрос заключается в том, могут ли эти корабли быть направлены в операцию ASPIDES, которая сейчас полностью действует, а позднее, когда коалиция стран (во главе с Францией и Великобританией, создаваемая для защиты судоходства в Ормузском проливе) станет действующей, они смогут перейти туда", - сказала она.

    ЕС усиливает внимание к безопасности судоходства в регионе на фоне ухудшения обстановки в Красном море. Каллас ранее призвала страны ЕС предоставить операции дополнительные военно-морские и авиационные средства, предупредив, что ситуация вокруг Баб-эль-Мандеба может быстро и непредсказуемо развиваться и уже затрагивает европейские интересы.

    Операция ASPIDES была создана в феврале 2024 года для защиты свободы судоходства и торговых судов от атак в Красном море и прилегающих водах. В ее задачи входят сопровождение судов, наблюдение за морской обстановкой и их защита от атак с использованием различных средств.

    Совет ЕС в феврале продлил мандат операции до 28 февраля 2027 года. Зона ее действий включает Баб-эль-Мандеб, Красное море, Аденский залив, Аравийское море, Оманский и Персидский заливы.

    На заседании министры также обсудят более широкую ситуацию на Ближнем Востоке. Каллас заявила, что происходящее в регионе взаимосвязано и требует комплексного подхода, в том числе с учетом угроз, исходящих от Ирана.

    Кая Каллас Европейский союз (ЕС)
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