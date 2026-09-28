Каллас: ЕС не хватает кораблей для защиты судоходства в Красном море

ЕС необходимо срочно увеличить число кораблей в операции ASPIDES в Красном море, прежде всего для сопровождения торговых судов через Баб-эль-Мандеб, для чего туда временно могли бы быть направлены суда для формируемой коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед заседанием министров обороны ЕС в Брюсселе заявила журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Нам нужны разные типы кораблей, но в основном нам нужны корабли, способные сопровождать суда через Баб-эль-Мандеб", - сказала Каллас.

По ее словам, при создании ASPIDES предполагалось, что в ее составе будет не менее 10 кораблей, но этого сейчас нет. Также нет конкретных новых обязательств от стран ЕС по предоставлению кораблей, но Каллас рассчитывает на дополнительные предложения в ходе заседания.

Каллас также предложила использовать для ASPIDES корабли, которые страны уже выделили для другого международного формата, но который пока не работает в полном объеме.

"Мой вопрос заключается в том, могут ли эти корабли быть направлены в операцию ASPIDES, которая сейчас полностью действует, а позднее, когда коалиция стран (во главе с Францией и Великобританией, создаваемая для защиты судоходства в Ормузском проливе) станет действующей, они смогут перейти туда", - сказала она.

ЕС усиливает внимание к безопасности судоходства в регионе на фоне ухудшения обстановки в Красном море. Каллас ранее призвала страны ЕС предоставить операции дополнительные военно-морские и авиационные средства, предупредив, что ситуация вокруг Баб-эль-Мандеба может быстро и непредсказуемо развиваться и уже затрагивает европейские интересы.

Операция ASPIDES была создана в феврале 2024 года для защиты свободы судоходства и торговых судов от атак в Красном море и прилегающих водах. В ее задачи входят сопровождение судов, наблюдение за морской обстановкой и их защита от атак с использованием различных средств.

Совет ЕС в феврале продлил мандат операции до 28 февраля 2027 года. Зона ее действий включает Баб-эль-Мандеб, Красное море, Аденский залив, Аравийское море, Оманский и Персидский заливы.

На заседании министры также обсудят более широкую ситуацию на Ближнем Востоке. Каллас заявила, что происходящее в регионе взаимосвязано и требует комплексного подхода, в том числе с учетом угроз, исходящих от Ирана.