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Делегация Минюста Швеции обсудит в Анкаре тему выдачи террористов

Делегация Минюста Швеции обсудит в Анкаре тему выдачи террористов Делегация Минюста Швеции посетит 5-6 октября Турцию с целью обсуждения вопросов экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности.
В регионе
27 сентября 2022 г. 14:46
Делегация Минюста Швеции обсудит в Анкаре тему выдачи террористов

Делегация Минюста Швеции посетит 5-6 октября Турцию с целью обсуждения вопросов экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг после заседания правительства под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

По его словам, переговоры по вопросу экстрадиции функционеров террористических организаций Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK, продолжаются.

"Ожидаем, что Швеция и Финляндия экстрадируют членов этих организаций в Турцию в соответствии с договоренностью, достигнутой на полях последнего саммита НАТО в Мадриде", - сказал Боздаг.

При этом он отметил инициативы, имеющие место в рамках трехстороннего Мониторингового комитета Турция-Финляндия-Швеция.

"Техническая часть обсуждений по вопросу экстрадиции будет вестись по линии Минюста. Ожидаем экстрадиции террористов, главным образом, причастных к PKK, FETÖ и DHKP-C. Лица, подлежащие экстрадиции - это те, кто находится в Турции под следствием либо объявлен в розыск", - сказал Боздаг.

Он сообщил далее, что делегация МИД Турции вскоре посетит Финляндию для обсуждения темы выдачи террористов.

Отметим, что Турция первоначально выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, обвиняя Хельсинки и Стокгольм в неготовности бороться с курдским терроризмом и требуя депортации ряда проживавших в этих странах курдских деятелей.

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