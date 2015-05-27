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    ​Делегация Минобороны Армении посетила Иран

    На встрече обсуждались вопросы безопасности, а также последние события вокруг процесса урегулирования карабахского конфликта

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Возглавляемая первым заместителем министра обороны Армении Давидом Тонояном делегация посетила Иран с рабочим визитом. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

    В ходе визита Давид Тоноян встретился с министром обороны и содействия ВС Ирана бригадным генералом Хосеином Дехганом и его заместителем, бригадным генералом Фирузом Масихом Пури.

    На встрече обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, а также последние события вокруг процесса урегулирования карабахского конфликта.

    В рамках визита также обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере военного образования и возможности развития сотрудничества в сфере тылового обеспечения, в частности поставок.

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