Делегация из Финляндии прибыла в Турцию на переговоры по экстрадиции членов PKK

Делегация из Финляндии во вторник прибыла в Анкару для обсуждения вопросов, связанных с требованиями Турции для ратификации вступления этой страны в НАТО. В состав финской делегации входят представители Минюста Финляндии.

Делегация из Финляндии во вторник прибыла в Анкару для обсуждения вопросов, связанных с требованиями Турции для ратификации вступления этой страны в НАТО. В состав финской делегации входят представители Минюста Финляндии.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают турецкие СМИ.

Ожидается, что на переговорах турецкая сторона поднимет вопросы, связанные с запросом на экстрадицию лиц, связанных, по мнению Анкары, с террористической деятельностью. Речь идет о членах "Рабочей партии Курдистана" и о представителях движения FETO Фетхуллаха Гюллена, проживающих в Финляндии, эти организации Турция считает террористическими формированиями.

На данный момент вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали этого лишь Турция и Венгрия.