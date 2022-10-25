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Делегация из Финляндии прибыла в Турцию на переговоры по экстрадиции членов PKK

Делегация из Финляндии прибыла в Турцию на переговоры по экстрадиции членов PKK Делегация из Финляндии во вторник прибыла в Анкару для обсуждения вопросов, связанных с требованиями Турции для ратификации вступления этой страны в НАТО. В состав финской делегации входят представители Минюста Финляндии.
В регионе
25 октября 2022 г. 14:17
Делегация из Финляндии прибыла в Турцию на переговоры по экстрадиции членов PKK

Делегация из Финляндии во вторник прибыла в Анкару для обсуждения вопросов, связанных с требованиями Турции для ратификации вступления этой страны в НАТО. В состав финской делегации входят представители Минюста Финляндии.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают турецкие СМИ.

Ожидается, что на переговорах турецкая сторона поднимет вопросы, связанные с запросом на экстрадицию лиц, связанных, по мнению Анкары, с террористической деятельностью. Речь идет о членах "Рабочей партии Курдистана" и о представителях движения FETO Фетхуллаха Гюллена, проживающих в Финляндии, эти организации Турция считает террористическими формированиями.

На данный момент вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали этого лишь Турция и Венгрия.

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