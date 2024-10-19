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Делегация Армении приняла участие в мероприятии НАТО по оценке уровня совместимости

Делегация Армении приняла участие в мероприятии НАТО по оценке уровня совместимости Военная делегация Армении в Марокко приняла участие в мероприятии по оценке уровня совместимости с силами НАТО в рамках международных миссий.
В регионе
19 октября 2024 г. 15:17
Делегация Армении приняла участие в мероприятии НАТО по оценке уровня совместимости

Военная делегация Армении в Марокко приняла участие в мероприятии по оценке уровня совместимости с силами НАТО в рамках международных миссий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации министерства обороны, делегация во главе с заместителем начальника Генштаба ВС Армении генерал-майором Артуром Ерояном, 13-17 октября в Касабланке приняла участие в ежегодной конференции Концепции оперативного потенциала НАТО. В рамках Концепции оперативного потенциала подразделения стран-партнеров НАТО проходили оценку уровня совместимости с силами НАТО в рамках международных миссий.

В ходе визита Ероян также провел ряд двусторонних встреч: с заместителем начальника штаба верховного командования союзных войск в Европе вице-адмиралом Гунштейном Бруасдалем (Норвегия), с руководителем Службы военного сотрудничества директората партнерства Верховного главнокомандования объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, заместителем начальника штаба бригадным генералом Мартином Ремеси (Словакия).

"Были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством, в том числе касающиеся следующего этапа оценки совместимости", - подчеркнули в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan uyğunluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə NATO tədbirində iştirak edib
Версия на английском языке Armenian delegation participates in NATO compatibility assessment event

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