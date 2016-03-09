Давутоглу: Турция вложит в проекты оборонной промышленности 5,9 млрд. долларов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что департамент оборонной промышленности одобрил выделение 5,9 млрд. долларов на новые оборонные проекты, из них 4,5 млрд. долларов будут вложены в разработку продукции отечественного производства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сегодня одобрили выделение 5,9 миллиардов долларов на новые оборонные проекты, около 4,5 миллиардов из них будут направлены на отечественное производство", - сказал Давутоглу журналистам после совещания с руководством департамента в среду.

Он отметил, что экспорт продукции турецкой оборонной промышленности вырос на 35% за первые два месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В этом году начнется массовое производство наших армейских винтовок. Мы также дали оценку последним решениям, касающимся производства военных самолетов. Турция добилась значительного прогресса в разработке боевых беспилотников. Разработка системы проекта системы ПВО будет продолжаться без каких-либо перерывов", - сказал премьер.

Он добавил, что в прошлом году выпущено и поставлено в армию десять вертолетов ATAK турецкого производства, еще 17 таких машин будут произведены в этом году. По словам Давутоглу, начиная с текущего года, двигатели для этих вертолетов, разработанных совместно с Италией, будут производиться в Турции.