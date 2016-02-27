Премьер-министр Турции: Террористы стремятся нарушить спокойствие в регионе

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Сепаратистская террористическая организация PKK стремится вовсе не к спокойствию и миру в Турции, и регионе в целом. Наоборот, террористы сотрудничают с режимом Башара Асада, принимая активное участие в кровавом этническом и межконфессиональном конфликте". Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил сегодня премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, выступая в провинции Бингель.

По его словам, террористы PKK превратились в инструменты сил, стремящихся нарушить региональную стабильность.

Давутоглу подчеркнул, что виновниками приостановки процесса курдскорго урегулирования являются те, кто не желают прекращать вооруженное противостояние.

"Те, кто в марте 2013 года обещали сложить оружие, а в 2014-ом, 2015-ом и 2016-ом годах пытаются превратить города и районы Турции в склады оружия, виновны в подрыве и прекращении процесса урегулирования курдского вопроса. Вся вина лежит на их плечах",- заявил премьер.