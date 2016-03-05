Давутоглу: Иран и Турция могли бы сами решать многие вопросы безопасности без привлечения международных усилий

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Иран и Турция обсудили вопросы безопасности в регионе и двусторонние экономические отношения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири по результатам переговоров с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу в иранской столице.

"Мы обсуждали непростые вопросы, в том числе проблемы безопасности в регионе, интересы Ирана и Турции в вопросах безопасности в других регионах Ближнего Востока. Я считаю, что эти обсуждения были очень полезны для обеих сторон. Проблемы, возникающие между нашими странами, должны решаться за столом переговоров между руководством наших стран", - сказал Джахангири.

Касаясь переговоров по экономическим проблемам отношений двух стран, первый вице-президент отметил: "Мы затрагивали вопросы сотрудничества в области энергетики, газа, электроэнергии, банковской сферы и туризма".

"2,5 млн. иранцев посетили в прошлом году Турцию. Мы рассчитываем на такой же поток туристов из Турции, и что турецкие компании будут инвестировать в туристический бизнес Ирана", - сказал он.

Наряду с этим Ахмет Давутоглу отметил, что Иран и Турция могли бы самостоятельно решать многие вопросы безопасности в регионе без привлечения международных усилий.

"Иран и Турция могли бы сами решать многие вопросы безопасности без привлечения международных усилий", - сказал премьер. По его словам, "Турция является сторонником всестороннего развития отношений с Ираном".

"Мы обсудили стратегические направления сотрудничества между нашими странами. Транспорт, туризм, энергетика - это те направления, которым мы придаем первостепенное значение", - указал Давутоглу.

Говоря о важности использования транзитных потенциалов Ирана и Турции, глава турецкого правительства отметил, что ИРИ является страной, через которую Турция выходит на страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, в то время, как через турецкую территорию Иран может выходить на государства Европы".

"Исламская Республика является одним из самых крупных производителей энергоносителей. А Турция является его крупнейшим потребителем", - напомнил Давутоглу, подразумевая сотрудничество двух государств в области нефти, газа и энергетики.

"У Турции есть большой опыт развития туристической отрасли. А Иран обладает большим потенциалом туристических достопримечательностей, например, в таких городах как Исфахан, Шираз, Йезд. И этот его потенциал сравним с его потенциалом энергетическим", - отметил турецкий премьер, говоря о перспективах сотрудничества в области туризма.