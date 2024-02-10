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Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп

Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп Глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия считает, что в случае повторного избрания Дональда Трампа президентом Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину.
В регионе
10 февраля 2024 г. 12:42
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп

Глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия считает, что в случае повторного избрания Дональда Трампа президентом Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину.

Об этом он заявил в интервью восточноевропейскому бюро Report.

"В США существуют системы, департаменты и службы, поддерживающие баланс. Не думаю, что при Дональде Трампе что-то изменится, хотя и есть незначительные риски", - сказал он.

По словам Арахамии, успокаивает тот факт, что в Конгрессе и Сенате США есть двухпартийная система поддержки: "Украину поддерживают и республиканцы, и демократы. Это самое главное для нас. Они политики, они прислушиваются к мнению своих избирателей".

Политик отметил, что проведенные в Штатах опросы об отношении к Украине и предоставлении ей помощи свидетельствуют о том, что подавляющее большинство американцев считает Украину жертвой агрессии и выступает за оказание ей помощи.

"Мы уверены, что, если Трамп станет президентом, он продолжит нынешнюю справедливую политику страны в отношении Украины", - добавил глава фракции.

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Версия на английском языке Davyd Arakhamiia: If Trump becomes president, support to Ukraine will continue
Версия на азербайджанском языке Ali Radada fraksiya rəhbəri: "Tramp prezident olarsa, Ukraynaya dəstək davam edəcək"

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