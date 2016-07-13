Дату межправкомиссии России и Турции определят 27 июля

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, глава минэнерго Александр Новак проведут встречи с министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи 27 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель МЭР РФ.

"Встреча сопредседателей российской-турецкой межправкомиссии (Новака и Зейбекчи) планируется ориентировочно 27 июля. На встрече будет определена дата проведения очередного заседания российско-турецкой МПК", - отметили в министерстве.

Кроме того, в этот же день планируется встреча Зейбекчи с Улюкаевым.