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    Дату межправкомиссии России и Турции определят 27 июля

    В этот же день планируется встреча Зейбекчи с Улюкаевым

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, глава минэнерго Александр Новак проведут встречи с министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи 27 июля.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель МЭР РФ.

    "Встреча сопредседателей российской-турецкой межправкомиссии (Новака и Зейбекчи) планируется ориентировочно 27 июля. На встрече будет определена дата проведения очередного заседания российско-турецкой МПК", - отметили в министерстве.

    Кроме того, в этот же день планируется встреча Зейбекчи с Улюкаевым.

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