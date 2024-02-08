Дарчиашвили: Тбилиси станет площадкой для переговоров между Ереваном и Баку

Власти Грузии предприняли важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе и заинтересованы, чтобы Тбилиси стал площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Власти Грузии предприняли важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе и заинтересованы, чтобы Тбилиси стал площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил кандидат на пост министра иностранных дел Илия Дарчиашвили во время выступления в парламенте.

"С точки зрения содействия миру и стабильности в регионе, Грузия предприняла важный шаг с запуском инициативы мирного соседства. Мы готовы продолжать наше участие в этом направлении... Мы хотим, чтобы Тбилиси в будущем стал для наших соседей местом, где они смогут обсуждать любые актуальные темы, которые будут способствовать формированию доверия между сторонами", – заявил он.

Согласно новой программе правительства "Для строительства европейского государства", Грузия приложит все усилия по содействию миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе. Для осуществления этой цели правительство намерено сохранить и укрепить нынешнюю высокую динамику двусторонних стратегических отношений с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией.