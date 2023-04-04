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Данилов: Запад боится раздробленности России, но этот процесс уже идет

Данилов: Запад боится раздробленности России, но этот процесс уже идет Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если Пекин разрешит это Кремлю.
В регионе
4 апреля 2023 г. 08:52
Данилов: Запад боится раздробленности России, но этот процесс уже идет

Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если Пекин разрешит это Кремлю.

Как передает Report, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Times.

"Если китайцы позволят России использовать ядерное оружие, то они его применят. Если нет, то не будут. Так что будет ли применять РФ ядерное оружие надо спрашивать у Китая", - сказал он.

Также Данилов подчеркнул, что Запад должен готовиться к распаду и развалу России:

"Запад не знает Россию, и боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет".

Секретарь СНБО отметил, что распад России будет "впечатляющим" и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

"Это исторический процесс, а историю не остановишь", - добавил Данилов.

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Версия на английском языке Danilov: West afraid of Russia’s fragmentation, but this process is already underway
Версия на азербайджанском языке Danilov: “Qərb Rusiyanın parçalanmasından qorxur, lakin bu proses artıq gedir”

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