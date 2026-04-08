Дагестан устраняет последствия сильнейших дождей и готовится к третьей волне стихии

В Дагестане продолжают бороться с последствиями масштабного паводка, признанного сильнейшим за последние десятилетия, а по данным СМИ - за более чем 100 лет.

Как сообщает Report, в результате сильных дождей, по предварительным оценкам, пострадало порядка 15,5 тысяч человек.

Первая волна ливней, прошедших 27–29 марта, вызвала резкий подъем уровня рек и подтопления в ряде районов. В Хасавюрте обрушились пролеты железнодорожного моста, в Махачкале и Дербенте были затоплены жилые дома и дороги, без электричества остались десятки тысяч человек. Потоки воды сносили автомобили, экстренные службы были переведены в усиленный режим.

Новая волна осадков 4–5 апреля усугубила ситуацию. Критическим моментом стал прорыв дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе, что привело к затоплению населенных пунктов и массовой эвакуации. По данным МЧС РФ, были эвакуированы более 4 тыс. человек.

6 апреля зафиксирована вторая волна паводков: в Махачкале из-за подмыва грунта обрушилась часть жилого дома, в ряде районов произошли оползни. Подтопленными оставались более 2 тыс. домов, сотни людей размещены в пунктах временного проживания.

7 апреля в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Глава МЧС Александр Куренков доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину. 8 апреля по поручению главы государства премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков. В зоне бедствия оказались до 1,5 млн человек.

По последним данным, погибли не менее шести человек, включая детей, подтоплено более 2 тысяч домов, эвакуированы свыше 6 тысяч жителей. Ущерб, по предварительным оценкам, превышает 1 млрд рублей (12,7 млн долларов).

Параллельно начато расследование причин произошедшего. Глава региона Сергей Меликов заявил, что серьезные последствия во многом связаны с хаотичной застройкой природоохранных зон, и пообещал принять меры в отношении ответственных лиц.

В то же время министр природных ресурсов РФ Александр Козлов предупредил о новой угрозе: 11 апреля в регионе ожидается третья волна паводков. В горных районах прогнозируются сильные дожди, а в Чечне и Ингушетии на 10 апреля объявлено штормовое предупреждение - ожидаются обильные осадки, что приведет к повышению уровня воды в реке Терек и последующему притоку воды в Дагестан. Власти усиливают защитные меры и укрепляют наиболее уязвимые участки рек, чтобы минимизировать последствия возможного нового удара стихии.