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    В Дагестане ликвидирован преемник Доку Умарова

    В ходе спецоперации ликвидирован главарь международной террористической организации Имарат Кавказ Алиасхаб Кебеков

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В ходе спецоперации в Дагестане ликвидирован главарь международной террористической организации "Имарат Кавказ" Алиасхаб Кебеков, который является преемником боевика Доку Умарова, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Бандиты предварительно опознаны. Это - Алиасхаб Кебеков 1972 г.р., который в 2014 г. заменил главаря международной террористической организации "Имарат Кавказ" в связи с нейтрализацией Доку Умарова, Шамиль Гаджиев 1982 г.р. - главарь бандподполья, действующего на территории Унцукульского района республики, Омар Магомедов 1980 г.р. - главарь бандформирований т.н. центрального сектора бандитского подполья, действующего в Дагестане", - говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.

    В целом, в ходе спецоперации были ликвидированы пять террористов.

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