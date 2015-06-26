Cпикер Совета Федерации: Россия готова сотрудничать с ПАСЕ лишь на равных условиях

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Россия не заслуживает дискриминации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и готова сотрудничать с ней лишь на равных условиях. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Спикер выразила сожаление, что ПАСЕ, "которая создавалась как диалоговая площадка для парламентов стран-членов Совета Европы", поддалась давлению и не проявила себя как независимая международная парламентская организация. "Своим предыдущим решением ПАСЕ сама себя загнала в угол, приняв абсолютно некорректное, непарламентское, дискриминационное решение в отношении делегации РФ", - отметила Матвиенко.

23 июня на сессии ПАСЕ было принято решение о продлении полномочий российской делегации с сохранением ранее введенных против нее санкций - это, в частности, лишение права голоса, права участия в заседаниях уставных органов и в мониторинговой деятельности. Позже глава ассамблеи Анн Брассер заявила, что вопрос о полномочиях делегации России будет обсуждаться в январе 2016 года.