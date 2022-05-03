CNN: Россия может официально объявить войну Украине уже 9 мая

Президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая.

Президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентство CNN , так считают американские и западные чиновники.

Путин мог бы перейти к официальному объявлению войны Украине уже 9 мая, что даст возможность полноценно мобилизовать российские резервные силы во время их попытки завоевать восточную и южную Украину, считают чиновники США и Запада.

"Западные чиновники долгое время считали, что Путин использует символическое значение и пропагандистскую ценность этого дня, чтобы объявить о военном достижении в Украине, о серьезной эскалации боевых действий - или оба эти варианта", - говорится в сообщении.

Российские чиновники начали обсуждать один сценарий, который заключается в том, что Путин официально объявляет войну Украине 9 мая. Сейчас они настаивают, что конфликт является лишь "специальной военной операцией" с целью "денацификации".

"Я думаю, что он попытается уйти из своей "специальной операции", - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес На прошлой неделе LBC Radio. - Он крутил поле, закладывая почву для того, чтобы сказать: "Смотрите, сейчас война против нацистов, а мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса".

СМИ пишет, что официальное объявление войны 9 мая могло бы усилить российских граждан и повысить популярность вторжения. Это также, согласно российскому законодательству, позволит Путину мобилизовать силы резерва и призвать военнообязанных, которые, по словам чиновников, крайне нужны России на фоне дефицита рабочей силы.