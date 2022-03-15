О нас
Аудио новости

Сердар Бердымухамедов избран президентом Туркменистана

Сердар Бердымухамедов избран президентом Туркменистана На президентских выборах в Туркменистане 12 марта из 3.460.080 общего количества зарегистрированных избирателей проголосовало 3.362.052, что составило 97,17%
В регионе
109
15 марта 2022 г. 11:04
Сердар Бердымухамедов избран президентом Туркменистана

Новым президентом Туркменистана избран 40-летний Сердар Бердымухамедов — сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает Report, по данным ЦИК Туркменистана, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов на президентских выборах.

"В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов набравший 72,97% голосов избирателей признан избранным Президентом Туркменистана", - говорится в сообщении ЦИК Туркменистана.

На президентских выборах в Туркменистане 12 марта из 3.460.080 общего количества зарегистрированных избирателей проголосовало 3.362.052, что составило 97,17%.

По данным ЦИК, на выборах всего конкурировало 9 кандидатов. По итогам голосования:

- директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Гуванчгулыевич Бегенджов набрал 2,02%;

- заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов 7,22%;

- Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов 72,97%;

- главный врач санатория «Awaza» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Бердимаммет Ханмамедович Курбанов 2,22%;

- директор хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk» Мередов Бабамурат Тиркешович 1,08%;

- проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев 11,09%;

- председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Мырадович Одешов 1,15%;

- начальник Санитарно-эпидемиологической службы этрапа Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Аширгельдыевич Овезгельдыев 1,16%;

- директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института Какагельды Атаджанович Сарыев 1,09% голосов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Son of incumbent head of state elected new president in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Sərdar Berdıməhəmmədov Türkmənistanın yeni prezidenti seçilib

Экслюзивные новости

Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi