ЦИК: Правящая партия Грузии побеждает на выборах с 53% голосов

Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах набрала 52,98% голосов избирателей по результатам обработки 69,94% бюллетеней.

Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах набрала 52,98% голосов избирателей по результатам обработки 69,94% бюллетеней.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, эти данные опубликованы на сайте ЦИК Грузии.

Согласно информации, за "Грузинскую мечту" проголосовали 921 067 избирателей, что составило 52,98%.

Остальные голоса распределились следующим образом:

- "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,99% (194 662);

- "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 9,08% (170 442);

- "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 9,04% (157 143);

- "За Грузию" – 8,24 % (143 289).

Остальные партии не преодолели барьер в 5%, уточняет Центризбирком.

В парламентских выборах в Грузии участвовали 18 избирательных субъектов. Выборы впервые прошли только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.

Отметим, что избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат как минимум 5% настоящих голосов избирателей.