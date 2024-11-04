О нас

ЦИК Молдовы: После подсчета 99,86% голосов Майя Санду набрала 55,41%

ЦИК Молдовы: После подсчета 99,86% голосов Майя Санду набрала 55,41% Действующий президент Молдовы Майя Санду после подсчета 99,86% (930 512) голосов во втором туре президентских выборов набрала 55,41%.
В регионе
4 ноября 2024 г. 11:19
ЦИК Молдовы: После подсчета 99,86% голосов Майя Санду набрала 55,41%

Действующий президент Молдовы Майя Санду после подсчета 99,86% (930 512 избирателей) голосов во втором туре президентских выборов набрала 55,41%.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в ЦИК страны.

Это может обеспечить ей новый мандат на посту главы государства.

В то же время ее оппонент Александр Стояногло набрал 44,59% (748781 избираталей) голосов.

Отметим, что президент избирается сроком на 4 года.

Санду выиграла выборы с большим отрывом благодаря голосованию за рубежом. На 231 участке за рубежом проголосовали 328 877 избирателей, что составляет более 20% от общего количества избирателей. Это - абсолютный рекорд участия в выборах граждан Молдовы за рубежом. На участках за рубежом Санду получила более 270 тыс. голосов избирателей - почти 83% проголосовавших.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Maia Sandu secures second term as Moldova's president with 55.41% of votes
Версия на азербайджанском языке Moldova MSK: Maya Sandu 55,41% səs toplayıb

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
2 ноября 2024 г. 18:51
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
2 ноября 2024 г. 12:08
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44
В Париже состоялся концерт, посвященный освобождению Карабаха от оккупации
ФотоВ Париже состоялся концерт, посвященный освобождению Карабаха от оккупации
3 ноября 2024 г. 03:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi