ЦИК Молдовы: После подсчета 99,86% голосов Майя Санду набрала 55,41%

Действующий президент Молдовы Майя Санду после подсчета 99,86% (930 512) голосов во втором туре президентских выборов набрала 55,41%.

Действующий президент Молдовы Майя Санду после подсчета 99,86% (930 512 избирателей) голосов во втором туре президентских выборов набрала 55,41%.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в ЦИК страны.

Это может обеспечить ей новый мандат на посту главы государства.

В то же время ее оппонент Александр Стояногло набрал 44,59% (748781 избираталей) голосов.

Отметим, что президент избирается сроком на 4 года.

Санду выиграла выборы с большим отрывом благодаря голосованию за рубежом. На 231 участке за рубежом проголосовали 328 877 избирателей, что составляет более 20% от общего количества избирателей. Это - абсолютный рекорд участия в выборах граждан Молдовы за рубежом. На участках за рубежом Санду получила более 270 тыс. голосов избирателей - почти 83% проголосовавших.