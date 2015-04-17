ЦИК Казахстана: Более 700 иностранных наблюдателей аккредитованы на выборы президента

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На внеочередные выборы президента Казахстана аккредитованы 713 международных наблюдателей и 134 представителя зарубежных СМИ. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана.

Так, в пятницу ЦИК принято постановление об аккредитации на предстоящие выборы 217 международных наблюдателей, в том числе 166 человек - от миссии БДИПЧ ОБСЕ, 35 - от миссии СНГ , 2 - от миссии ШОС, 1 - от Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств и 13 представителей от шести иностранных государств.

По данным ЦИК, в настоящее время в республике аккредитовано 713 международных наблюдателей от миссий СНГ, ШОС, БДИПЧ/ОБСЕ, представители Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств.

Выборы президента в Казахстане назначены на 26 апреля. С 26 марта в республике начата предвыборная агитация. На высший пост претендуют три кандидата - действующий президент страны, лидер партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев, член Коммунистической народной партии республики (КНПК) Тургун Сыздыков и самовыдвиженец, председатель Федерации профсоюзов Казахстана Абельгази Кусаинов.