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    ЦИК: ​Каримов одержал победу на выборах президента Узбекистана, набрав 90,39% голосов

    Это дает право считать его избранным главой государства

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Действующий президент Узбекистана Ислам Каримов одержал победу на выборах главы государства, набрав 90,39%  голосов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом сегодня на брифинге сообщил глава Центризбиркома Мирза-Улугбек Абдусаломов.

    "За Каримова отдали свои голоса 17,2 млн. человек, или 90,39% избирателей из числа, принявших участие в голосовании", - подчеркнул он. В соответствии со статьей 35 закона "О выборах президента Республики Узбекистан", это дает право считать его избранным главой государства.

    Ислам Каримов выдвинут кандидатом на участие в президентских выборах на съезде Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана.

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