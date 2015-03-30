ЦИК: ​Каримов одержал победу на выборах президента Узбекистана, набрав 90,39% голосов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Действующий президент Узбекистана Ислам Каримов одержал победу на выборах главы государства, набрав 90,39% голосов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Центризбиркома Мирза-Улугбек Абдусаломов.

"За Каримова отдали свои голоса 17,2 млн. человек, или 90,39% избирателей из числа, принявших участие в голосовании", - подчеркнул он. В соответствии со статьей 35 закона "О выборах президента Республики Узбекистан", это дает право считать его избранным главой государства.