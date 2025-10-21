Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ЦИК Грузии: Заявление EPDE направлено на подрыв избирательного процесса

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 11:38
    ЦИК Грузии: Заявление EPDE направлено на подрыв избирательного процесса

    Последнее заявление Европейской платформы за демократические выборы (EPDE) беспочвенно и направлено на подрыв избирательного процесса.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

    В заявлении отмечается, что неоднократные обвинения EPDE вызывают вопросы относительно объективности организации, а обращения EPDE в ЦИК ставят под сомнение полномочия избирательной администрации.

    В ЦИК отметили, что критерии регистрации наблюдателей за выборами и их права четко определены, и соответствующая информация размещена на официальном сайте комиссии.

    ЦИК также подверг критике составленный EPDE список "поддельных наблюдателей", заявив, что некоторые лица из списка проводили только профессиональную, техническую оценку, другие же не проводили никакой оценки в рамках миссии.

    В заявлении отмечается, что в международной практике избирательные администрации других стран часто направляют миссии наблюдателей на взаимной основе, что считается обычным явлением, и в прошлом году EPDE не возражала против участия такой наблюдательной миссии. ЦИК требует от EPDE объяснений по этому поводу.

    В комиссии подчеркнули, что за выборами 4 октября наблюдали как местные, так и международные наблюдательные организации, а результаты выборов были признаны политическими партиями.

    ЦИК Грузии EPDE избирательный процесс
